Enem dos concursos: Imagens dos cartões já estão disponíveis; veja como consultar

As imagens dos cartões de resposta do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o ‘Enem dos concursos‘, já estão disponíveis para os quase um milhão de candidatos que realizaram as provas. O governo federal liberou na manhã desta terça-feira (10) as imagens dos cartões de respostas. Para acessar esse material, basta ir à área do candidato na mesma página onde foi realizada a inscrição para o certame.

A instrução para que o candidato fizesse a marcação do tipo de prova constava por escrito na capa das provas.

O CPNU centraliza todos os concursos autorizados para contratação de servidores públicos em diferentes órgãos do governo federal, sendo essa a primeira que isso ocorre. Ao todo, são 6.640 vagas em 21 órgãos públicos, que serão disputadas por cerca de 1 milhão de candidatos. Importante lembrar que o número de inscritos ultrapassou a marca de 2 milhões.

As notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da discursiva serão divulgadas dia 8 de outubro, com dois dias para pedidos de revisão das notas da discursiva. Também no dia 8 de outubro será feita a convocação para o envio de títulos, pela internet.

A divulgação do resultado definitivo da seleção está prevista para 21 de novembro, e a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação iniciará em janeiro de 2025.