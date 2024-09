Liderança do Comando Vermelho na Vila do V em Porto Acre é executado a tiros durante ataque em panificadora

Bartolomeu Vitor Silva Neto, de 25 anos, mais conhecido como “Vitinho”, liderança da organização criminosa Comando Vermelho (CV) foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira, 6, enquanto tomava café em uma panificadora na Vila do V, no município de Porto Acre, interior do Acre. Sua companheira, Letícia Laiane dos Santos Oliveira, também de 25 anos, foi ferida durante o ataque.

De acordo com informações da Polícia, o casal estava tranquilamente na panificadora quando um homem, ainda não identificado, entrou no local fingindo mexer em seu celular. De forma inesperada, ele sacou uma arma de fogo e começou a disparar contra Vitor e Letícia. Tentando escapar, Vitor correu para fora do estabelecimento, mas caiu na via pública. Letícia foi atingida na perna direita; o projétil atravessou o membro, mas ela conseguiu correr e buscar ajuda.

Após o ataque, o criminoso fugiu do local em uma motocicleta que o aguardava do lado de fora.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de básica e outra de suporte avançada, para socorrer as vítimas. Vitor foi colocado dentro da ambulância, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os paramédicos prestaram os atendimentos a Letícia e a encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O local do crime foi isolado pela Polícia Militar para os trabalhos de perícia. Segundo informações da Polícia, Vitor havia assumido a frente da Vila do V, recentemente e acredita que o crime ocorreu devido um acerto de contas.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Porto Acre.