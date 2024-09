Qualidade do ar em Rio Branco está 33 vezes mais poluído que o aceitável

O sistema Purple Air informa que durante a madrugada e manhã desta sexta-feira (6) os sensores que monitoram a qualidade do ar em Rio Branco identificaram uma poluição 33 vezes mais alta que o limite considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A detecção vai de encontro a uma previsão dada pelo pesquisador Davi Friale, que havia dito que a chegada de uma frente fria traria consigo fumaça da Bolívia, país vizinho.

Segundo as informações, o nível de poluição do ar na capital chegou a 501 microgramas por metro cúbico (µg/m³), de material particulado às 2h desta sexta. O limite considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 15 µg/m³ para uma exposição de 24 horas. Com o índice registrado nesta sexta, segundo o Purple Air, a população pode sofrer efeitos na saúde aos 24 horas de exposição.

“Aviso de saúde de condições de emergência: é mais provável que todos sejam afetados com 24 horas de exposição”, destaca o Purple Air.

Nesta quinta-feira (5), Friale publicou em uma rede social sua preocupação com a qualidade do ar no Acre com a chegada da frente fria. “Como havíamos previsto e anunciando no nosso portal do tempo, mais uma onda polar fraca – a décima sexta do ano – chegou ao Acre nesta quinta-feira, provocando chuvas torrenciais. No entanto, os ventos desta onda polar vão trazer, novamente, muita fumaça das queimadas da Bolívia, deixando o ar, em Rio Branco e na maior parte do Acre, em péssimas condições para a saúde”, escreveu.