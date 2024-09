Ferrari de R$ 7 milhões é apreendida em operação que prendeu Deolane Bezerra 

Um relatório da Polícia Civil apontou que as investigações começaram em abril de 2023 após a apreensão de R$ 180.176,45 na banca de jogo do bicho Caminho da Sorte, localizada no Recife, e que pertence a Darwin Henrique da Silva, pai do dono da Esportes da Sorte.

Segundo o delegado Renato Rocha, que investiga o caso, apenas em um local foram encontrados 11 relógios da marca de luxo “Rolex”. Até agora, a Operação “Integration” apreendeu: