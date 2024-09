Ladrões invadem cemitério, roubam baterias de máquinas e Bocalom considera sabotagem

Um roubo de baterias em 10 equipamentos pesados da Prefeitura de Rio Branco, na madrugada desta terça-feira (3), no Cemitério Jardim da Saudade, na parte alta da capital, deixou o serviço de melhoria de ruas paralisado em 10 frentes de trabalho. A denúncia foi feita à imprensa e à polícia pelo prefeito Tião Bocalom, que diz considerar, entre outras hipóteses, motivações políticas.

De acordo com Bocalom, as máquinas pernoitam no cemitério do bairro Tancredo Neves há duas semanas e são retiradas todas as manhãs para as frentes de trabalho, mas nesta manhã, quando os trabalhadores chegaram ao local, notaram que as baterias haviam sido retiradas. O vigia do cemitério disse ao presidente da Empresa Municipal de Urbanização- EMURB, José Assis, que ouviu cachorros latirem, mas não viu nada.

6 retroescavadeiras;

2 rolos de compactação;

1 trator agrícola;

1 vibroacabadora de asfalto;

O prefeito Tião Bocalom lamentou o ocorrido e disse que estão sendo consideradas todas as hipóteses para o roubo, mas que diante da especificidade das baterias, que são de difícil comercialização no mercado comum, o crime por motivação política está sendo investigado.

“É outra coisa que deixa a gente na dúvida, né, de que tipo de roubo é esse daí. Por quê? Porque são baterias que servem exclusivamente para esse tipo de máquina, não é uma bateria de um carro pequeno que de uma serve no outro. Isso aí deve ter envolvido carros e tal. Nós estamos em momento político da coisa, então, a dúvida que sempre paira no ar é: Será que isso daqui não é realmente uma coisa montada politicamente? Ninguém sabe”, questionou.

José Assis, presidente da EMURB, opinou que dado o tamanho das 10 baterias, a operação criminosa deve ter contato com no mínimo 10 pessoas com experiência em máquinas e camionete de apoio. “Se não foi camionete eles deram várias viagens, e no mínimo duas pessoas, porque até para retirar dali é no mínimo duas ou três pessoas”, disse.

O Coronel Ezequiel Bino, chefe do Gabinete Militar da prefeitura de Rio Branco, disse que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP) e o delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, foram avisados da situação e tanto a Polícia Militar quanto Polícia Civil estão em busca ativa dos criminosos.

“O primeiro contato já foi feito com o secretário de segurança, pelo prefeito, que, disse que tomaria medidas imediatas. Já fizemos contato também com o delegado-geral da Polícia Civil, pra que a perícia esteja aqui quanto antes, e também com o comandante da Polícia Militar. A partir daqui à gente acredita que todas as instâncias já foram acionadas e acreditamos que essas baterias serão localizadas e as pessoas que fizeram esse roubo serão conduzidas à delegacia”, afirmou.

A área está isolada para o trabalho de perícia da Polícia Civil.