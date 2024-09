Após 3 dias, incêndio que atingiu mais de 14 hectares na Serra do Divisor é controlado

O incêndio que atingiu mais de 14 hectares do Parque Nacional da Serra do Divisor, no último sábado, 31, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade – ICMBio e os próprios moradores do local. Ao total, são 30 pessoas atuando na linha de frente para conter as chamas.

“Todo o perímetro de mais de um quilômetro de distância já foi feita a linha de defesa, que é o acero, então o incêndio foi controlado, ele está restrito a essa parte queimada de 14,5 hectares. Ainda tem fumaça, então os trabalhos agora se voltam, uma vez que o incêndio não avança mais, e para fazer a retirada desse material combustível. O incêndio é de superfície, então fica muito tronco ainda, às vezes galhos menores que ficam queimando ali na parte que o fogo já passou e precisa dessa intervenção para que uma fagulha não ser relançada e ultrapasse a linha de defesa e o incêndio não volte a avançar”, disse o comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Josadaque Cavalcante.

O fogo, que começou pelo roçado, invadiu rapidamente a vegetação, ameaçando as espécies, muitas delas consideradas únicas.