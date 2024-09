Acre é um dos seis estados com mais queimadas no Brasil em setembro

Setembro começou levando o Acre para a sexta colocação no ranking dos Estados que mais focos de incêndios registraram entre os dias 1 e 2, domingo e segunda. Pará é o líder com 1.313 focos apenas nesse período — ou 31% do que foi queimado em menos de 48 horas no País.

Mato Grosso, Minas Gerais, Maranhão e Tocantins são os que vem antes do Acre, que registrou 297 focos até o começo da noite do dia 2/9. Os dados são do BDQueimadas, plataforma atualizada em tempo pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Feijó é o município que começou setembro com o maior número de focos de queimadas no Acre, com 103 ocorrências. Na sequência vem Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Manoel Urbano e Porto Acre.

Apesar de estar em chamas há dias, o Parque do Divisor não é a unidade federal de conservação que mais arde em fogo no Acre e sim, de acordo com o BDQueimadas, a Floresta Nacional de Santa Rosa do Purus, com 12 focos no período analisado.

Os incêndios causam todo tipo de transtorno, mas principalmente a saúde fica abalada e podem ocorrer complicações. Por causa da má qualidade do ar, a Saúde do Acre alerta as pessoas para aumentarem a ingestão de água e líquidos, que ajudam a manter as membranas respiratórias úmidas e, assim, mais protegidas; bem como reduzir o tempo de exposição em ambientes abertos, recomendando-se que se permaneça dentro de casa, em local ventilado, com ar condicionado ou purificador de ar, para aumentar a umidade do ambiente. Pode-se também colocar bacias com água ou toalhas molhadas em locais estratégicos e a população em geral deve estar em alerta, especialmente em relação à saúde de crianças menores de 5 anos, maiores de 60 anos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias.