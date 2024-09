Jovem é agredido com pedaço de madeira no Bairro da Paz

Na noite desta quarta-feira (04), uma agressão foi registrada na rua Valdomiro Lopes, no Bairro da Paz, em Rio Branco. João Paulo de Oliveira Gomes, de 24 anos, foi brutalmente atacado por um conhecido após, supostamente, tentar furtar drogas do bolso do agressor.

Testemunhas relataram que o incidente ocorreu quando João Paulo tentou se apoderar dos entorpecentes do suspeito. Irritado com a tentativa de furto, o agressor reagiu violentamente, utilizando um pedaço de madeira para agredir o jovem. Após o ataque, o criminoso fugiu, tomando rumo ignorado.

Mesmo ferido, João Paulo conseguiu pedir ajuda aos moradores da região, que rapidamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma equipe de suporte básico foi enviada ao local para prestar os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

João Paulo foi entregue ao Setor de Ortopedia para maior avaliação com suspeitas de fraturas na costela esquerda e no antebraço direito. Seu estado de saúde é considerado estável.

A polícia Militar não foi acionada.