Catador de latinhas é agredido e ferido com golpe de enxada no estacionamento da Expoacre, em Rio Branco

Odair José Lima de Azevedo, de 47 anos, foi agredido e ferido com um golpe de enxada na noite desta quarta-feira, 9, em um dos estacionamentos da Expoacre, situado na Rua Francisco Correia da Silva, no Loteamento Santa Helena, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, José estava no estacionamento da Expoacre, catando latinhas, quando foi abordado por dois homens não identificados. Eles o agrediram com socos na cabeça e, em seguida, um dos criminosos, de posse de uma enxada, desferiu um golpe no braço esquerdo da vítima. Após a agressão, os autores do crime fugiram do local.

Mesmo ferido, José conseguiu pedir ajuda a populares na Expoacre e foi levado ao posto médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no Parque de Exposições Wildy Viana.

Após os primeiros atendimentos, José foi transferido por uma ambulância do SAMU ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

A Polícia Militar foi acionada, realizou patrulhamento na região em busca dos criminosos, mas eles não foram encontrados.