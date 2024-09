Rio Acre se mantém a 5 cm da menor cota da histórica

O nível do rio Acre está estabilizado nos últimos dois dias. Conforme medição divulgada pela Defesa Civil, nesta quinta-feira, 5, o nível do manancial é de um 1 30. A cota representa cinco centímetros apenas de diferença do menor nível já registrado na história da capital acreana, quando em outubro do ano de 2022, o Rio chegou a 1,25m.

Sem previsão de chuvas significativas para as próximas semanas, a tendência é que o nível do rio continue baixando e possa alcançar, neste verão amazônico, a menor cota histórica em Rio Branco.

Os principais problemas decorrentes do baixo nível são a falta de navegabilidade, que provoca o desabastecimento de comunidades rurais e o transporte da produção agrícola e o serviço de água potável às comunidades rurais.