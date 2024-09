Jenilson Leite se reúne com trabalhadores e moradores do bairro Santa Cecília

Nesta terça-feira, 10, o candidato à Prefeitura de Rio Branco, Jenilson Leite (PSB), tem uma agenda cheia com compromissos importantes em diferentes pontos da cidade. O primeiro compromisso do dia será uma reunião com colaboradores da rede de supermercados Arasuper, no bairro Sobral, onde Leite vai discutir questões relacionadas ao desenvolvimento econômico local e ouvir as demandas dos trabalhadores.

Em seguida, Jenilson Leite participará de uma entrevista na TV Rio Branco, onde vai detalhar suas principais propostas para a cidade, com foco em áreas como saúde, educação e segurança.

No período da tarde, ele terá mais uma reunião com colaboradores do Aramix, localizado no bairro Dias Martins.

Leite também participará de uma conversa informal no programa Notícias da Hora, onde abordará os desafios enfrentados por Rio Branco e as medidas que pretende adotar, caso eleito, para melhorar a qualidade de vida da população.

Encerrando sua agenda do dia, o candidato terá uma reunião com moradores do bairro Santa Cecília.