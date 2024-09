Bocalom e Alysson têm reunião com educadores e caminhada no Esperança

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), e seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), tem para esta terça-feira (10) reunião com funcionários de supermercado, educadores, gravação de programa eleitoral e caminhada em via pública.

De acordo com a coordenação de campanha dos candidatos, às 7h, Bocalom e Alysson visitam funcionários de um supermercado, na rua Treze de Junho, no bairro Bahia Nova. Às 8h, eles participam de reunião com funcionários de um colégio particular, no bairro Jardim Europa. Às 10h, Bocalom cumpre agenda institucional, e às 11h, vai à gravação de propaganda para horário eleitoral.

À tarde, às 15h, Bocalom e Alysson tem reunião marcada com o sindicato de fiscais, na rua Abacate, bairro Morada do Sol, e às 16h, fazem caminhada no bairro Esperança, com concentração no Mercado Municipal da Estação.

Durante a noite, às 18h30, Bocalom vai ao lançamento de candidatura de um vereador, na rua Manaus, bairro Parque das Palmeiras.