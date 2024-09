Marcus Alexandre tem reuniões, gravação, encontro e caminhada no Calafate

A agenda do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), nesta terça-feira, 10 de setembro, inclui reuniões, gravações e uma grande caminhada.

Pela manhã, às 7h, haverá uma reunião com os chapas no bairro Corrente. Em seguida, às 8h, Marcus participará de uma gravação na Praça da Juventude, localizada no Cidade Nova. Às 9h30, ele terá uma reunião com funcionários do Supermercado Araújo do Aviário.

No período da tarde, às 14h30, o candidato terá mais uma reunião com funcionários do Supermercado Araújo do Aviário. Às 16h, Marcus Alexandre participará de uma caminhada no bairro Calafate, com ponto de encontro em frente ao Condomínio Topázio. Para encerrar o dia, às 18h, ele terá um encontro com fazedores de cultura na AABB.