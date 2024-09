Jarude visita comerciantes e participa de sessão na Assembleia Legislativa do Acre

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Emerson Jarude (NOVO), tem uma agenda movimentada nesta terça-feira (10) com uma série de atividades.

Logo pela manhã, Jarude realizará uma visita a uma rede de atacado da capital, onde conversará com os gestores e colaboradores sobre as necessidades do setor e suas propostas para fortalecer o comércio e a economia local. Em seguida, o candidato visitará lojistas no bairro Ivete Vargas, com o objetivo de ouvir as demandas da comunidade e apresentar soluções para o desenvolvimento da região.

Ainda durante a manhã, Jarude fará uma visita a uma rede de supermercados, onde também discutirá com os responsáveis a importância de políticas públicas que incentivem o empreendedorismo e a geração de empregos.

No início da tarde, o candidato participará da sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), onde continuará atuando como deputado estadual. Logo após, Jarude concederá uma entrevista ao portal G1, onde abordará suas principais propostas para Rio Branco e como pretende enfrentar os desafios da cidade caso seja eleito.

Encerrando o dia, o candidato terá uma reunião com apoiadores e com Vanessa Facundes, candidata a vereadora, para alinhar estratégias de campanha.