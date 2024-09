Casal armado rende passageiros e faz arrastão em transporte coletivo

Um casal de criminosos realizou um arrastão dentro de um ônibus de transporte coletivo que faz a linha do bairro Mocinha Magalhães, na noite desta segunda-feira, 9. O roubo ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades da Maternidade Bárbara Heliodora, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações das vítimas, o casal entrou no transporte coletivo no terminal urbano e fingiu ser passageiro. Quando o ônibus se deslocou até a Avenida Getúlio Vargas, no sentido centro-bairro, os criminosos, em posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, renderam aproximadamente 20 passageiros e roubaram celulares, bolsas e carteiras das vítimas. Após a ação, o casal desceu do ônibus e fugiu correndo nas proximidades da maternidade. Durante o assalto, ninguém ficou ferido.

Após o roubo, o motorista se dirigiu com o ônibus até a frente do Pronto-Socorro e acionou a Polícia Militar. Os policiais colheram as características do casal e realizaram patrulhamento na região em busca dos criminosos, mas eles não foram encontrados.

Passageiros e o motorista foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para registrar o boletim de ocorrência.

O caso será investigado pela Polícia Civil.