Jenilson e Sanderson têm gravação do programa e reunião com entidades sociais

O médico e candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo PSB, Jenilson Leite, e seu vice, Sanderson Moura, tem uma série de compromissos para esta sexta-feira (13). O dia será marcado por reuniões com colaboradores de empresas locais e entidades sindicais, além de compromissos com a imprensa e a gravação do programa eleitoral.

A agenda começa às 08h30, com uma reunião com os colaboradores do centro de distribuição do Arasuper, localizado na Vila Acre. Logo em seguida, às 09h30, haverá um encontro com os funcionários do Aramix.

Às 10h30, Dr. Jenilson participa de uma reunião com o Sindicato dos Urbanitários, na sede da entidade, na Rua Quintino Bocaiuva, no bairro Bosque. O objetivo é compartilhar e ouvir sugestões sobre o plano de governo, com foco nas propostas para o setor de saneamento.

O vice Sanderson Moura dará uma entrevista à TV Rio Branco às 11h00. À tarde, às 14h30, eles retornarão ao Aramix para mais uma reunião com os colaboradores, seguida de uma visita à área comercial da Vila Acre às 15h. O dia de compromissos será encerrado com a gravação do programa eleitoral às 20h.