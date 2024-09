Marcus Alexandre tem reuniões e agito do 15 nesta sexta-feira em Rio Branco

A agenda do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), para esta sexta-feira, 13 de setembro, será marcada por reuniões e mobilizações de campanha, conhecidas como “Agito do 15”.

Pela manhã, às 9h30, o candidato terá uma reunião com funcionários do Supermercado Araújo/Varejão Popular, localizado no Centro. No período da tarde, às 14h30, haverá outra reunião com os funcionários do mesmo supermercado.

Ainda à tarde, às 16h, está programado o “Agito 15” na Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora. Às 18h, Marcus Alexandre terá uma reunião com Tiago Balbino e apoiadores no bairro Universitário, na parada final do bairro. Para encerrar a agenda do dia, às 19h, haverá uma reunião com Francildo Chaves e seus apoiadores na região da Custódio Freire.

O candidato segue intensificando suas atividades de campanha com o objetivo de engajar eleitores e fortalecer sua candidatura na reta final das eleições.