Emerson Jarude participa de reunião com trabalhadores e torneio de futebol

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo partido Novo, Emerson Jarude, terá uma agenda cheia nesta sexta-feira (13) com visitas a trabalhadores de diversos setores e participação em eventos públicos e esportivos.

O dia de Jarude começa com uma visita a uma rede de supermercados, onde ele conversará com funcionários sobre as demandas do setor. Em seguida, o candidato se reunirá com trabalhadores do setor agropecuário e de concessão de veículos.

Por volta das 10h, Jarude participará de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Acre (Alec). Ainda na sequência, terá reuniões com representantes de uma rede de super atacados e também de uma rede de restaurantes.