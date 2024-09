Colisão entre motocicletas deixa três feridos, incluindo um bebê, na Sobral

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas, entre elas um bebê de apenas 9 meses, na noite desta quinta-feira, 12. A colisão ocorreu na Avenida Sobral, no bairro da Pista, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, o motociclista Robson de Souza Cunha, de 33 anos, trafegava pela avenida em direção ao centro, acompanhado de sua esposa, Pâmela Alencar do Nascimento, 27 anos, e do filho do casal, que estava na garupa da motocicleta, uma Yamaha Factor vermelha, de placa QLZ-0D34. Ao se aproximar da Travessa Ramos Ferreira, Robson não percebeu que uma Honda Titan vermelha, de placa QWM-1839, que realizava entregas com uma carretinha acoplada, estava prestes a fazer uma conversão.

Sem conseguir evitar a manobra do entregador, Robson colidiu na traseira da motocicleta. O impacto lançou a família ao chão, resultando em ferimentos graves. Robson sofreu uma luxação no ombro e escoriações. Pâmela foi a mais atingida, com um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave. O bebê, que também foi arremessado, chegou a desmaiar após a queda.

Mesmo ferido, Robson conseguiu se levantar rapidamente e, em meio ao desespero, pegou o filho e o levou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral com a ajuda de um motociclista que passava pelo local. O entregador que conduzia a Titan saiu ileso e permaneceu na cena do acidente, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a polícia.

O Samu enviou inicialmente uma ambulância básica para os primeiros socorros, mas, devido à gravidade dos ferimentos de Pâmela, foi necessário o envio de uma unidade de Suporte Avançado. Pâmela foi intubada e encaminhada em estado gravíssimo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

Robson que estava sem habilitação, após receber alta médica foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.