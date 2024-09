Defesa de Tales Tranin diz que vazamento de informações sobre o caso será investigado

A defesa do promotor de justiça do Ministério Público do Acre Tales Tranin, investigado por, supostamente, manter relação sexual com mais de 20 presos, se manifestou na manhã desta sexta-feira (13) sobre o vazamento de informações da investigação.

De acordo com Erick Venâncio, advogado de Tranin, o objetivo do sigilo é impedir o acesso aos autos e preservar a intimidade das pessoas envolvidas, mas ontem, quinta-feira (12), foram detectados vazamentos, o que levou ao pedido de investigação para que os autores do vazamento sejam identificados e responsabilizados.

LEIA MAIS: Acusado de fazer sexo com 20 presos, promotor Tales Tranin é afastado de suas funções no MP

“Não posso, por obrigação legal, me manifestar sobre conteúdo de procedimentos que já tiveram, por quatro vezes, sigilo decretado pelas mais diferentes instâncias. O objetivo do sigilo é impedir que se tenha acesso aos autos, para a preservação da intimidade das pessoas envolvidas no procedimento e para proteger o regular andamento do processo, quando a divulgação prematura das provas possa levar a um comprometimento processual.

Os vazamentos ilícitos, verificados desde a data de ontem (12/09), já foram comunicados aos órgãos competentes a fim de que sejam investigados e seus autores identificados e responsabilizados”, disse Venâncio ao Ecos da Notícia.