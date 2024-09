Incêndio atinge área próxima ao condomínio Reserva do Bosque

Na tarde desta sexta-feira (6), um incêndio de grandes proporções atingiu uma área adjacente ao condomínio Reserva do Bosque, localizado no bairro Alto Alegre, em Rio Branco (AC). As chamas começaram por volta das 12h e rapidamente se espalharam.

As primeiras informações indicam que o fogo teve início em uma área de vegetação densa ao lado do condomínio. Ninguém sabe dizer como se deu o início das chamas.

Segundo informações de moradores, a equipe do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) foi acionada para combater as chamas.

Veja o vídeo: