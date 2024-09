Cerca de 500 casais devem selar união no 7º dia de Expoacre 2024

Pelo menos 500 casais devem entoar, em um único som, o famoso “SIIIIIMMMM!” no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, nesta sexta-feira (6). A data, que deve ficar marcada na certidão de casamento de mil pessoas, é referente ao Casamento Coletivo, do Projeto Cidadão, que faz parte do sétimo dia de programação da Expoacre 2024. (Veja a programação completa abaixo)

O evento, organizado pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), está previsto para ocorrer às 17h, no espaço do evento. Já as demais atividades no parque começam a partir das 18h, com diversas exposições de setores públicos e empresas privadas. O fechamento dos estandes é às 0h e o encerramento de todas as atividades no parque ocorre às 3h desta sexta-feira (6).

Os pombinhos devem comparecer com, no mínimo, uma hora de antecedência, ou seja, às 16h, para receber as últimas instruções sobre a dinâmica do casamento. A juíza de Direito celebrante será a magistrada Luana Campos, titular da Vara de Registros Públicos, Órfãos e Sucessões e de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de Rio Branco.



As inscrições com as 500 vagas disponíveis estavam abertas em agosto e podiam ser feitas no Fórum Barão do Rio Branco, no Centro da capital acreana. Era preciso apresentar, dentre os documentos, certidão de nascimento, casamento, averbação do divórcio (para os divorciados), entre outros.



Fonte: G1 Acre