Após seis dias, incêndio na Serra do Divisor é controlado no Acre

Segundo o capitão, o fogo atingiu uma área de 14 hectares. Os agentes conseguiram conter as chamas e acompanham os pontos que ainda têm brasa acesa para impedir que o fogo retome. De acordo com o coordenador, a previsão é que as equipes retornem à base até este domingo (8).

“A gente está com a situação bastante controlada, não há mais fumaça na Serra do Divisor, apenas alguns pontos de calor, apenas brasa queimando. Nossa equipe, nesse momento, está apenas fazendo a gestão, o monitoramento da área para que a gente possa sair de lá apenas quando não tiver nenhum foco de calor. O combate foi feito, creio que, no mais tardar, no domingo a nossa equipe já vai estar de volta à base”, explicou.

De acordo com o capitão, para conter o fogo foi preciso utilizar uma técnica chamada de aceiro. Os aceiros são faixas ao longo de uma área de mata que passam pela retirada de vegetação para impedir que incêndios avancem. Conforme Luiz Neto, foi preciso os aceiros totalizaram um quilômetro de extensão.

O combate direto às chamas não foi possível por conta da presença de serrapilheiras, que são restos de vegetação que se acumulam nas florestas e formam uma camada de resíduos. Com essa formação, o fogo queima em profundidade, o que impede a ação diretamente nas chamas.



Além das técnicas para impedir o avanço do fogo, com apoio de moradores da região, o militar também ressaltou que a forte chuva que atingiu a região nessa quinta-feira (5) ajudou no controle do incêndio.