Polícias Civil e Militar prende dois suspeitos de estupro de vulnerável

Em uma ação rápida e eficiente, a Polícia Civil do Acre, com o apoio da Polícia Militar, prendeu na manhã desta sexta-feira, 6, dois homens suspeitos de cometer estupro de vulnerável contra uma criança de 9 anos na cidade de Porto Walter, interior do Acre. O crime teria ocorrido durante o Festival do Milho, que está sendo realizado no município. Um dos suspeitos e parente da vítiva.

A operação faz parte de uma política estadual voltada para a proteção das vítimas de violência sexual e doméstica, reforçando o compromisso do governo do Acre em combater crimes dessa natureza. A iniciativa visa garantir a segurança e a dignidade das vítimas, especialmente as mais vulneráveis, como crianças e adolescentes.

As autoridades agiram com celeridade após receberem a denúncia, mobilizando equipes para localizar e prender os suspeitos. Ambos foram detidos e levados à delegacia da cidade, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, dentro dessa política de proteção, destaca o esforço contínuo do governo do Acre em prevenir e punir crimes graves, como o abuso sexual de menores. O caso segue em investigação para apurar os detalhes e garantir a aplicação da lei.

