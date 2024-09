Final do Rodeio terá 10 peões disputando prêmios nesta terça

A Arena de Rodeio e Esportes Equestres da Expoacre, em Rio Branco, será o palco de grandes emoções durante a final do rodeio, nesta terça-feira, 3. O evento é organizado pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri).

O rodeio, que teve início com 35 peões do Acre, Rondônia e Amazonas, avançou para as semifinais com 20 competidores, dos quais apenas 10 se classificaram para a grande final.

Os finalistas estão disputando premiações que variam de R$ 3 mil a R$ 10 mil, além de uma motocicleta e um quadriciclo oferecidos pela empresa Honda Grupo Star.

Classificação dos Finalistas:

| Nº | Competidor | Cidade | Acumulado |

| 1 | Marcelo Adriano Silva | Rio Branco – AC | 251,00 |

| 2 | Alex Souza Aguiar | Rio Branco – AC | 250,00 |

| 3 | Felipe Santos | Rio Branco – AC | 246,75 |

| 4 | Franco Bezerra dos Santos | Rio Branco – AC | 242,75 |

| 5 | Anderson Aguiar | Rio Branco – AC | 242,50 |

| 6 | Matheus Sousa Bernardino | Senador Guiomard – AC | 241,25 |

| 7 | José Taison Freitas da Silva | Rio Branco – AC | 238,50 |

| 8 | Joelson Oliveira de Lima | Epitaciolândia – AC | 234,00 |

| 9 | Alex Costa dos Santos | Bujari – AC | 172,50 |

| 10 | Glendo Souza | Envira – AM | 172,00 |