Senac/AC abre seletivos para designer gráfico e orientador educacional de informática

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Departamento Regional no Acre (Senac Acre) anuncia processos seletivos para o preenchimento de vagas nas unidades operativas em Rio Branco e Brasiléia. São vagas para Designer Gráfico na unidade do Senac na capital acreana, e para Orientador Educacional de Informática na unidade da região do Alto Acre. As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 03/09/2024 até às 23h59min do dia 05/09/2024, exclusivamente pelo site

A vaga para Designer Gráfico exige ensino médio completo e oferece uma remuneração inicial de R$ 2.519,24, mais benefícios. Já a vaga para Orientador Educacional de Informática requer nível superior, com remuneração de R$ 218,40 fixos + 36,40 h/aula, além de benefícios.

O processo seletivo será composto por três etapas. A primeira é a análise curricular, na qual serão considerados os dados informados no currículo e na inscrição. A segunda etapa é uma avaliação individual comportamental, e a terceira será uma prova prática de avaliação específica para a função pretendida.