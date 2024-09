Em parceria com o Grupo Pangeia, IEL/AC oferta novas linhas de créditos

Ofertar novas linhas de crédito para o estado do Acre e garantir praticidade de acesso a diferentes instituições financeiras e fundos de investimentos para empresas e pessoas físicas. Esse é objetivo da parceria firmada entre o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/AC) e o Grupo Pangeia.

O grupo Pangeia atua com consultoria financeira e jurídica e tem em torno de 80 bancos e fundos de investimentos em seu portfólio. “Trazemos toda expertise no mercado para que a empresa consiga ter a melhor absorção, de acordo com a sua necessidade, além de analisar o cenário atual da empresa através da consultoria com objetivo de reduzir juros em financiamentos já existentes através da compra dos contratos já ativos com uma taxa de juros menor”, explica Rodrigo Oliveira, fundador do Grupo Pangeia.

Segundo ele, além de CNPJs, a consultoria financeira pode atender também funcionários e clientes das empresas. “O portfólio inclui capital de giro para empresas via BNDES, home equity, financiamento imobiliário, financiamento de veículos, antecipação de FGTS, consignado, seguros, entre outras operações”, acrescenta Oliveira.

A parceria entre o IEL/AC e o Grupo Pangeia está sendo divulgada durante a Expoacre 2024 no Espaço Indústria. As empresas interessadas podem entrar em contato com o Instituto Euvaldo Lodi pelo telefone (068) 99609-3586 e também acessar o site grupopangeia.com.br. “É uma consultoria inovadora, em um formato altamente tecnológico, e que certamente facilitará muito o acesso das indústrias e demais empresas acreanas a linhas de crédito e outras soluções financeiras”, assinala o superintendente do IEL/AC, Jorge Luiz Vila Nova.