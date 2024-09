Atendimento em UPAs por doenças respiratórias foi menor em agosto que em abril

Informações da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) divulgadas nesta terça-feira (3) mostram que as três Unidades de Pronto Atendimento (UPA) em Rio Branco registraram 3.580 atendimentos em razão de sintomas de doenças respiratórias, em agosto. Mesmo assim, o número de atendimentos é menos da metade do registrado em abril, quando foram 7.494 atendimentos.

De acordo com a Sesacre, a UPA Via Verde registrou 1.868 atendimentos, enquanto a UPA da Sobral recebeu 1.142 pacientes e a UPA da Cidade do Povo realizou 570 consultas, apenas no mês de agosto.

A gerente da UPA do Segundo Distrito, Dora Vitorino, em entrevista ao site A Gazeta, disse que a demanda por atendimentos respiratórios pode voltar a crescer em setembro, especialmente devido ao aumento da poluição do ar.

“Entre julho e agosto, diminuiu um pouco os atendimentos de doenças respiratórias, mas nos últimos três dias observamos que tem mais fumaça na cidade. Então, não sabemos como ficará em setembro, mas em agosto foi tranquilo, graças a Deus”, disse.