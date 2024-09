Davi Friale diz que fumaça que assola o Acre veio da Bolívia

O pesquisador e meteorologista Davi Friale declarou na tarde desta terça-feira, 3, que a densa fumaça que tem encoberto Rio Branco nos últimos dias não é proveniente do Amazonas, mas sim das queimadas que ocorrem na Bolívia, que faz fronteira com o Acre.

De acordo com Friale, imagens de satélite mostram claramente que a intensa massa de fumaça tem origem no território boliviano e se desloca em direção ao Acre, impulsionada pelos ventos predominantes. Ele destacou que já havia alertado sobre essa situação, prevendo que, com a chegada de uma frente fria e uma onda polar no último domingo, 1º, a fumaça das queimadas bolivianas se espalharia sobre a cidade de Rio Branco. Segundo o pesquisador, essa condição deve perdurar até hoje, terça-feira, e provavelmente se intensificará nos próximos dias.

“O que estamos observando é que é impossível que essa fumaça venha do Amazonas, já que os ventos estão soprando da Bolívia em direção ao Amazonas, e não o contrário. Quando os ventos vêm do Amazonas, a qualidade do ar em Rio Branco tende a melhorar”, explicou Friale.

O “Mago do Tempo” também alertou para uma nova onda polar prevista para chegar ao Acre a partir de quinta-feira, 5 de setembro, o que poderá trazer mais fumaça da Bolívia durante o fim de semana, agravando ainda mais a situação na capital acreana.

