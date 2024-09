FIEAC e ABDI assinam acordo de cooperação para capacitação em BIM

A FIEAC é a primeira Federação das Indústrias do Brasil a firmar parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) para disseminação do BIM (Modelagem de Informação da Construção). O acordo de cooperação técnica (ACT) foi assinado na noite de quinta-feira, 5, no Espaço Indústria, na Expoacre 2024, e conta com apoio do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.

A parceria visa desenvolver ações voltadas à modernização dos setores da infraestrutura e da construção civil no estado e capacitar profissionais das áreas de Engenharia, Arquitetura e Construção, por meio do curso ‘Democratizando BIM’, elaborado pela Agência. O curso é gratuito e as inscrições podem ser realizadas no endereço eletrônico.

“Além da modernização do setor, o BIM ajuda a reduzir custos, aumenta a produtividade da empresa, garante maior controle dos processos e auxilia na redução do impacto ambiental. Essas são transformações importantes para a indústria, para o setor público e privado e para o meio ambiente de modo geral”, afirma a diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, Perpétua Almeida O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre e do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, José Adriano, destacou a importância do curso e da Estratégia Nacional da Disseminação do BIM. A expectativa é de que o Acre opere 100% com uso da plataforma nas obras públicas até o fim de 2025.

“Esse acordo de cooperação é um importante instrumento para dar a condição de nivelamento não só para os servidores públicos, mas também para os profissionais das empresas. O BIM é uma exigência de lei, a partir de 2024, para todas as obras com recurso federal”, ressaltou José Adriano.

O analista de Inovação de Produtividade da ABDI Leonardo Santana, reforça que esta é a primeira vez que a ABDI firma parceria com uma Federação das Indústrias no Brasil – um marco das ações de regionalização do BIM.

“A ideia é que a gente consiga mudar esses números e sensibilizar os profissionais da área do estado, para que eles entendam o que é o BIM, e que eles possam se aprofundar mais na metodologia. Queremos ajudá-los no processo de transformação digital das suas empresas”, acrescentou.

Também estiveram presentes na solenidade os secretários de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão; de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita; a coordenadora Executiva da Associação dos Municípios do Acre (Anac), Micaelle Maia; entre outras autoridades políticas e empresariais.

Sobre o Democratizando BIM

Elaborado pela ABDI, a parceria para a capacitação é fruto de uma cooperação com o Laboratório de Estudos de Tecnologias BIM (LaBIM-RS) e a Escola de Governo (EGOV), ambos vinculados à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) do Rio Grande do Sul, e a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), entidade certificadora.

O curso está dividido em dois temas: Conceituação básica de BIM e Objetos BIM. Ele aborda a importância da metodologia BIM para o setor de arquitetura, engenharia e construção, as definições e normas técnicas, o orçamento e planejamento de obras, além do BIM na infraestrutura e OpenBIM. Apresenta ainda a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, entre outros conteúdos.