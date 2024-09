Atendimento a pacientes com TEA em clínica descredenciada é estendido

O Ministério Público do Acre (MPAC) informou nesta sexta-feira (6) que garantiu a extensão do prazo de atendimento especializado a pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências em uma clínica que havia sido descredenciada pela Unimed.

A mediação ocorreu, por meio do Grupo de Trabalho na Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (GT-TEA) e da 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor.

O caso ganhou destaque após mais de 200 pacientes, representados por pais e mães, buscarem o apoio do MPAC quando foi anunciado que o atendimento coberto pelo plano de saúde seria encerrado em 12 de setembro. A medida abrupta gerou grande preocupação entre as famílias, que temiam pela continuidade do tratamento de seus filhos.

Segundo o MPAC, um acordo foi firmado prorrogando o prazo de atendimento até o dia 30 de setembro. O novo prazo assegura uma transição mais tranquila para os pacientes, que serão encaminhados ao Instituto Unimed Terapias e outras unidades credenciadas, evitando interrupções nos cuidados essenciais.