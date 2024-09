Eleições: mais de 50% dos mesários de Rio Branco faltaram ao treinamento do TRE

A diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Rosana Magalhães, concedeu entrevista na sede do tribunal para abordar os preparativos para o pleito nos municípios e na capital. Ela destacou o impacto da seca dos rios no estado, o treinamento dos mesários e o horário de votação, que permanecerá das 6h às 15h, como no último pleito.

Magalhães revelou que, na capital, mais de 50% dos convocados faltaram ao treinamento, o que preocupa o TRE devido às novidades nos sistemas e procedimentos eleitorais. “São 30 dias com muitas atividades, um calendário extenso, apertado, mas dentro do que está planejado. Nós concluímos agora o treinamento de mesários da capital e vamos iniciar, a partir de segunda-feira, o treinamento em todos os municípios do estado. Em relação à capital, nós tivemos um alto índice de faltosos e isso nos preocupa porque temos muitas novidades nos sistemas eleitorais, nos procedimentos, e os mesários são colaboradores essenciais para a eleição. São eles que vão fazer a eleição funcionar no dia nas sessões eleitorais, as 2.118 sessões eleitorais. Então, é importante que esses mesários participem do treinamento”, explicou.

Devido à ausência dos mesários, a Justiça Eleitoral fará um novo chamamento para treinamento na próxima semana, na sede do TRE e na OAB. “Como houve um alto índice de falta, a Justiça Eleitoral está planejando novas turmas. Então, nos dias 10 e 11 da próxima semana, terça a quarta-feira, vamos oferecer quatro turmas, de manhã no TRE e à tarde na OAB, para todos os faltosos de Rio Branco. Isso são novas convocações, então os juízes eleitorais convocam e os mesários devem obedecer a esse chamamento. O importante é que os mesários entendam que é necessário que eles participem desse treinamento para que possam trabalhar com tranquilidade, saibam as novidades principalmente. Então, convidamos os mesários que faltaram, por algum outro motivo — a gente sabe que a vida é corrida, pode ser que algum mesário não tenha condições de ter vindo — mas a gente está oferecendo essas quatro turmas. É necessário e é importante que eles não descumpram uma nova convocação dos juízes eleitorais e, nas eleições, eles consigam trabalhar com tranquilidade, sabendo de todos os procedimentos”, ressaltou.

Sobre a seca severa que afeta o estado, Rosana garantiu que isso já está contemplado na logística da Justiça Eleitoral e que nenhum local de votação será prejudicado por bloqueios nos trajetos. “Os rios do Acre têm um histórico de que ficam secos nessa época. Então, isso já faz parte da logística da Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral já se prepara com antecedência para isso. De fato, este ano tem uma seca maior, mas já foi investigado, já foram feitas várias vistorias nos locais de votação para identificar algum bloqueio no trajeto e nenhum local de votação vai ser prejudicado com essa seca, porque onde está mais seco já era uma logística de transporte aéreo. Então, está tudo mapeado e, no momento, não temos nenhum local de votação que vá ser prejudicado por causa disso ou mudança de logística. Está tudo conforme o planejado e vai tudo dar certo no transporte para esses locais de votação”, esclareceu.

Quanto ao horário de votação no Acre, a diretora-geral afirmou que a votação será das 6h às 15h, horário unificado em todo o Brasil. “Como nós temos duas horas de fuso horário, menos duas horas, então, às 8 horas nos outros estados serão às 6 horas da manhã aqui. No Acre, a votação é de 6h às 15h, então cuidado para quem pensa que as eleições vão até às 17h, pode ficar sem votar. Às 15h, o mesário vai entregar senha e só vota quem tiver recebido a senha”, finalizou.