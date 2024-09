Expoacre tem shows de Thalles Roberto e Wanderley Andrade hoje (5)

A quinta noite da Expoacre será realizada nesta quinta-feira, 5, e traz uma programação diversificada, incluindo um show gospel com o cantor Thalles Roberto e a apresentação do “Rei do Brega”, Wanderley Andrade na arena de rodeio.

A abertura para o público está marcada para as 18h, com estandes de exposições, setores de gastronomia, além de atividades de negócios e entretenimento. Segundo a organização, o show gospel de Thalles Roberto está previsto para as 20h. Às 21h, será a vez de Wanderley Andrade subir ao palco. Conhecido como o “Rei do Brega Pop” e o eterno “traficante do amor”, o cantor promete animar o público com muito brega e rock, além de lançar sua nova música, “Sargento Joel”, de forma inédita.

A organização solicita que o público leve um quilo de alimento não perecível como forma de contribuição. As atividades nos estandes de exposições e gastronomia estão programadas para encerrar à meia-noite, enquanto o fechamento oficial da feira ocorrerá às 3h da manhã, conforme o cronograma habitual.