Motorista perde controle de caminhonete e cai em igarapé em Rio Branco

Uma caminhonete modelo Amarok, de cor branca, caiu no igarapé Batista, na quarta-feira, 4, na Estrada Dias Martins, após o Parque Zoobotânico, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, o motorista trafegava pela estrada quando, inesperadamente, perdeu o controle do veículo e caiu no igarapé.

O condutor, que ainda não foi identificado, sofreu apenas escoriações leves e não acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. Na manhã desta quinta-feira, 6, um guincho foi acionado e retirou a caminhonete do igarapé Batista.