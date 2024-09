Prefeitura de Assis Brasil cancela desfile de 7 de setembro devido má qualidade do ar

A Prefeitura de Assis Brasil oficializou nesta quinta-feira (5) o cancelamento de todas as atividades comemorativas e esportivas, incluindo o tradicional desfile cívico e militar em homenagem aos 202 anos da Independência do Brasil. A decisão foi tomada devido à severa estiagem que atinge a região, afetando diretamente a qualidade do ar e colocando em risco a saúde da população.

A medida foi assinada pelo gestor do município, Jerry Correia (PP), que já havia declarado situação de emergência no município devido à estiagem. O gestor justificou a decisão com base na necessidade de proteger os moradores dos danos causados pela estiagem, que intensificou a concentração de fumaça no município.

“A medida se baseia no Decreto Municipal Nº 197/2024, que já havia declarado situação de emergência no município devido à estiagem, além do Decreto Estadual Nº 11.492, de junho de 2024, que reconhece a situação de emergência ambiental no estado do Acre. Desde abril, o município enfrenta uma grave escassez de chuvas, o que, segundo a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tem causado o aumento significativo de partículas poluentes no ar, alcançando níveis preocupantes de 82,11 µg/m³ de material particulado”, afirmou.