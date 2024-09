Devido à fumaça, governo do Acre suspende atividades escolares a partir de hoje

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), informou que, devido à grave situação ambiental causada pela intensa presença de fumaça proveniente das queimadas que atingem o país, todas as atividades escolares da rede estadual de ensino estarão suspensas nesta quinta-feira, 5 de setembro de 2024.

A medida visa preservar a saúde e o bem-estar dos estudantes, professores e demais profissionais da educação, visto que as condições atmosféricas atuais podem agravar problemas respiratórios e outras complicações à saúde.

“A SEE está monitorando a situação e informará oportunamente sobre o retorno das atividades escolares. Pedimos a compreensão de todos e reforçamos a importância de seguir as recomendações das autoridades de saúde para minimizar os efeitos da exposição à fumaça”, escreveu o Secretário de Estado de Educação e Cultura do Acre, Aberson Carvalho.