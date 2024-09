No Dia da Amazônia, Gladson defende conservação ambiental

O governador Gladson Cameli (PP) celebrou o Dia da Amazônia nesta quinta-feira, 5, destacando a importância da conservação ambiental em um pronunciamento divulgado nas redes sociais.

Cameli enfatizou a necessidade de preservar a Amazônia com foco no desenvolvimento sustentável e destacou a importância dos povos originários da floresta. “Somos indígenas, extrativistas, ribeirinhos, pequenos, médios e grandes produtores. A nossa casa é a Amazônia. Nossas riquezas são os rios, os bichos e a mata. Somos todos florestas. Produzir, preservar e conservar os pilares do desenvolvimento sustentável é o nosso papel, a nossa prioridade. Nossas cidades são as florestas”, declarou.

O governador do Acre também fez um apelo por união em prol da preservação ambiental. “Deixo aqui o nosso amor e respeito pela Amazônia e um pedido de união para conservarmos a nossa casa, o nosso bem maior. Feliz Dia da Amazônia, meus amigos”, afirmou.

Assista ao vídeo: