Expoacre fechou mais de R$ 391 mi em negócios; feira voltará a ocorrer em julho

O governo do Estado do Acre e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) realizaram, na manhã desta quarta-feira, 11, uma entrevista coletiva no auditório do Sebrae, na Avenida Ceará, para apresentar os resultados da 49ª edição da Expoacre 2024, realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Os números mostram que a feira movimentou mais de R$ 391 milhões em negócios.

O diretor superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, destacou que os resultados vêm crescendo a cada ano na feira agropecuária e agradeceu ao governador Gladson Cameli e ao secretário de Agricultura, José Luis Tchê, pelo compromisso com o agronegócio. Ele garantiu que a edição de 50 anos da Expoacre será ainda melhor. “Os resultados vêm melhorando a cada ano. Agradeço ao nosso amigo Tchê pelo excelente trabalho, especialmente no agronegócio, assumindo compromissos que contribuíram para a transformação da feira. Tivemos o leilão presencial e tenho certeza de que na próxima edição, a agricultura estará muito bem representada”, afirmou Lameira.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli (PP) enalteceu os mais de 400 expositores e afirmou que a feira gerou, em nove noites, mais de R$ 391 milhões em negócios, superando os R$ 325 milhões arrecadados em 2023. “Eu visitei os estandes o máximo possível, como cidadão e governador. Vi o empenho de todos e a felicidade das pessoas. Ninguém promove um evento desse sozinho. Tivemos 478 expositores dedicados. Este ano, a Expoacre movimentou R$ 391.528.750, com expectativa de ampliar esse valor na contabilização final. Nosso objetivo é continuar realizando uma feira com maior participação da iniciativa privada”, declarou.

O governador mencionou ainda que a maior feira agropecuária do Acre deverá voltar a ser realizada em julho, em Rio Branco, e no fim de agosto, em Cruzeiro do Sul, voltando à normalidade. Cameli também anunciou que realizará uma enquete para que a população possa escolher as atrações da Expoacre 2025. “Vamos começar uma enquete nas redes sociais para o público decidir quais cantores querem ver na feira. Queremos proporcionar um evento memorável para comemorar os 50 anos da Expoacre”, explicou.

Edson Ferreira, superintendente do Banco da Amazônia, ressaltou que a feira teve um crescimento de 42%. “A feira demonstrou sua importância e força no estado do Acre. Conseguimos fazer nosso papel, fomentando a pequena economia local, e espero que em 2025 possamos ter uma feira ainda mais bonita e organizada”, comentou.

Vitor Costa, representante da Caixa Econômica Federal, também destacou o sucesso da feira. Ele informou que a instituição assinou contratos na ordem de R$ 92 milhões durante a Expoacre, sendo quase R$ 25 milhões no setor imobiliário. “Foi motivo de muito orgulho para a Caixa. A feira atraiu um público interessado em fazer negócios e incrementar o setor econômico local”, disse.

A Expoacre segue se consolidando como um dos principais eventos do agronegócio no estado, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e social da região.