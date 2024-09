Sessão solene homenageia a desembargadora Eva Evangelista nesta quarta-feira

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) realiza sessão solene nesta quarta-feira, 11, para homenagear a desembargadora Eva Evangelista pelos 49 anos dedicados à magistratura. Na ocasião, a desembargadora entrará na aposentadoria compulsória. O evento estava agenda para ontem, mas foi adiado em decorrência de problemas de saúde da magistrada.

Filha de migrantes nordestinos chegados ao Acre na década de 1940, Eva Evangelista foi a primeira mulher magistrada do estado, cargo que assumiu em 1975, aos 27 anos, na Comarca de Sena Madureira, tendo ascendido à função de desembargadora do Poder Judiciário do Acre aos 33 anos, por promoção, em 1984.

Também foi a primeira mulher a exercer a Presidência da Corte de Justiça, no biênio 1987-1989, bem como a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral, em 1985.

A homenageada também compôs, entre vários outros órgãos do Judiciário, as Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça, além de integrar atualmente a Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comsiv), a Comissão de Conflitos Fundiários e a Comissão Permanente de Avaliação Documental, ambas do Poder Judiciário acreano, a coordenação do Projeto Cidadão e do Programa Justiça Comunitária, sendo inspiração à atuação de magistrados e servidores.

A sessão solene contará com a presença de diversas autoridades, representantes do Executivo, do Ministério Público e Defensoria Pública do Acre, incluindo ainda parlamentares, membros da Polícia Militar acreana entre outros.

