Com previsão de 3 mil vagas, Acre cria comissão de novo concurso da Educação

O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), oficializou nesta quarta-feira (11) a criação da comissão de coordenação responsável pelo concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE). Desde 2023, a expectativa do concurso é de preencher 3 mil vagas no setor educacional.

Entre as oportunidades previstas, estão 2 mil vagas destinadas a professores regentes, 500 para professores com habilitação em educação especial e 500 para auxiliares administrativos.

A comissão instituída pelo governador terá a responsabilidade de fornecer todas as informações necessárias à empresa que será contratada para organizar o concurso, incluindo detalhes como o número de vagas, a descrição dos cargos, os requisitos para provimento e as respectivas localizações e remunerações. Além disso, o grupo acompanhará a elaboração do edital, garantirá sua aprovação e fiscalizará o cumprimento do cronograma do processo seletivo.