Em repouso, Bocalom é substituído por Alysson durante agendas

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), ainda não se recuperou de inflamações agudas diagnosticadas na tarde da última terça-feira na garganta, amígdalas, nas cordas vocais, e não tem presença confirmada nos eventos políticos e institucionais desta quarta-feira (11).

De acordo com a assessoria de campanha do candidato, as inflamações detectadas se deram em razão da poluição e da extensa agenda que o Bocalom tem cumprido, o que acarretou na recomendação médica de repouso, mas mesmo assim, o prefeito deve comparecer a pelo menos uma das agenda do dia. “Não há agravantes, mas o quadro dele ainda inspira cuidados. As cordas vocais, essa região da laringe, que dá garganta, está muito agredida por conta das fumaças, de ter que falar muito. O que ele disse foi que iria procurar, ao máximo, estar nas agendas, por exemplo, essa sessão em homenagem da Desembargadora Eva Evangelista. Ele vai fazer o máximo para estar presente”, disse a assessoria.

Por conta do afastamento das agendas, o candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), é quem deve tomar a frente dos discursos nas reuniões programadas para esta quarta-feira (11). Hoje pela manhã, na Estação Experimental, Bestene cumpriu agenda numa reunião e disse que, apesar da ausência do prefeito, o momento é perfeito para a demonstração da união.

“A gente já demonstra essa unidade, esse trabalho. Enquanto candidato ainda, vice-prefeito, já demonstramos essa união, essa unidade, porque é com trabalho unido que a gente vai poder atender mais as pessoas que mais precisam, que é esse o meu desejo, é o desejo do prefeito Tião Bocalom. A gente está na política para servir ao próximo”, disse Alysson.

O evento de homenagem à desembargadora Eva Evangelista acontece às 10h, no Tribunal de Justiça do Acre, em comemoração aos seus 49 anos de magistratura.