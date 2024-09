Emerson Jarude terá visitas e entrevistas nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 12, o candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo partido Novo, Emerson Jarude, terá uma agenda cheia de compromissos importantes.

Pela manhã, Jarude visitará uma rede de supermercados da capital, onde se reunirá com os trabalhadores para ouvir demandas e apresentar suas propostas voltadas para o setor. Em seguida, o candidato terá um encontro com profissionais do setor moveleiro.

À tarde, Jarude participará do programa “Papo Informal”, conduzido pelo jornalista Luciano Tavares. A entrevista será uma oportunidade para o candidato debater suas principais propostas de governo.

Para finalizar o dia, o candidato terá uma reunião com apoiadores e um candidato a vereador.