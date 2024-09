Pais reencontram PM que salvou bebê engasgada com leite no Acre

“Um momento de muita alegria e gratidão a Deus com o reencontro com a Raiane, com todos. Agradeço muito a Deus, que Deus abençoe a vida dela, a vida de todos que nos ajudaram, Foi difícil, mas a gente superou”, contou Regiane.

Lubicirio dos Santos contou que acordou na madrugada com a filha tentando chorar, mas não conseguia e só resmungava Ele, então, percebeu que saía leite pela boca e o nariz da bebê e ela estava sufocada.