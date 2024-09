Dependente químico usa crack à luz do dia no centro de Rio Branco

Nos últimos anos, é visível o crescimento de pessoas em situação de drogadição no centro da capital acreana. Sem uma política eficaz do poder público, a realidade é cada vez mais complicada na região central de Rio Branco.

Um exemplo aconteceu na terça-feira, 10, quando um leitor do ac24horas, servidor público, flagrou um homem fazendo uso de crack em plena luz do dia. A imagem foi feita na Avenida Brasil, um dos locais mais movimentados de Rio Branco e que fica a poucos metros do quartel da Polícia Militar, da sede da prefeitura de Rio Branco e de diversos órgãos públicos.

Pedindo para não se identificar, já que passa pelo local todos os dias, o servidor público lamenta o estado de abandono do centro de Rio Branco.

“Isso é um absurdo, usuários de drogas fumam crack à luz do dia, na frente de crianças e idosos sem se preocupar com nada. A situação acontece diariamente praticamente na frente do batalhão da PM e da prefeitura. Eu não consegui tirar uma foto mais perto porque fiquei com medo, mas o cara estava acendendo um cachimbo de crack como se nada tivesse acontecendo”, revela.

Conforme dados ainda de 2023 do Centro de Referência para Pessoas em Situação de Rua, conhecido como Centro Pop, cerca de 420 pessoas vivem nas ruas da capital acreana. No entanto, a estimativa é que o número real seja bem maior.