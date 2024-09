Emerson Jarude cumpre agenda movimentada em Rio Branco nesta segunda-feira

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Emerson Jarude, inicia esta segunda-feira, 9, com uma série de compromissos voltados à sua campanha eleitoral. Às 8h, Jarude participa de uma gravação com a TV Norte, onde deve apresentar suas propostas e discutir seus planos para a capital acreana.

Logo em seguida, às 9h30, o candidato visita uma rede de supermercados da cidade. No meio do dia, às 12h, ele realiza uma ação de panfletagem em um dos semáforos da cidade.

No período da tarde, Jarude volta a visitar outra unidade da rede de supermercados às 14h30 e, em seguida, às 15h, se reúne com representantes de uma empresa alimentícia para discutir temas relacionados à economia e geração de empregos. Às 16h, o candidato visita à Maçonaria – Grande Oriente Médio.

Ainda no final da tarde, às 17h, Jarude retoma as ações de panfletagem no semáforo, levando suas propostas diretamente à população. Para encerrar o dia, às 18h, ele se reúne com um empreendedor local para discutir os desafios e oportunidades para o setor de negócios em Rio Branco.