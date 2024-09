Jenilson e Sanderson têm agenda em supermercado e reunião com produtores

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Jenilson Leite, acompanhado de seu vice Sanderson Moura, tem uma série de compromissos importantes. A agenda do dia começa cedo, com uma reunião marcada para as 8h com os colaboradores da empresa Aramix, na região da Dias Martins.

Logo após, às 9h, Jenilson Leite se encontra com produtores rurais para discutir propostas e ouvir as demandas do setor. O restante da manhã será reservado para atividades de campanha e compromissos internos.

No período da tarde, às 16h, a dupla se reúne com a equipe de colaboradores da campanha, para discutir estratégias e avaliar o andamento do processo eleitoral.

Encerrando o dia, às 19h, Jenilson e Sanderson participarão de um encontro com os amigos e apoiadores do candidato Pedro Alexandre.