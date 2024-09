Marcus terá gravação em produtora, reuniões e encontro do 15 nesta segunda-feira (09)

A agenda do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), para esta segunda-feira, 9 de setembro, inclui gravações em produtora, reuniões com funcionários e um encontro do “15” seguido de um bandeiraço.

Pela manhã, às 7h, Marcus Alexandre estará em uma gravação na produtora. Às 9h30, ele participará de uma reunião com funcionários do Supermercado Araújo no bairro Tangará (turno da manhã).

No período da tarde, às 14h30, haverá outra reunião com funcionários do Supermercado Araújo do Tangará (turno da tarde). O dia se encerra com um Encontro do 15 e Bandeiraço, programado para às 17h, em frente ao Terminal Urbano.