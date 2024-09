Em vantagem no placar, Corinthians recebe Palmeiras pela semi do Brasileiro Feminino

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 16h, no Estádio do Canindé, em São Paulo, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. A primeira partida terminou com vitória para o Timão por 3 a 1.

O Palmeiras abriu o placar aos 35 do primeiro tempo, com gol de Aline Gutierrez. As Palestrinas estavam em vantagem até os 40 minutos do segundo tempo, quando Vic Albuquerque empatou para as Brabas. Logo em seguida, nos acréscimos, Carol Nogueira virou para o Timão. Aos 49 da etapa final, Duda Sampaio ampliou para o Corinthians e fechou o placar em 3 a 1.

Agora, o Palmeiras precisa de uma vitória de pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Na outra semifinal, São Paulo e Ferroviária duelam entre si. O Tricolor Paulista está em vantagem após vencer o primeiro jogo por 2 a 1.