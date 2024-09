Bolívia declara estado de emergência nacional devido a incêndios florestais

A Bolívia declarou estado de emergência nacional devido a incêndios florestais devastadores, anunciou o ministério da Defesa do país no sábado (7).

“Até o momento, somando as áreas de pastagens e florestas atingidas pelo fogo, temos 3,8 milhões de hectares afetados,” disse o Ministro do Meio Ambiente, Alan Lisperguer.

A Bolívia enfrentou o maior número de incêndios florestais desde 2010, com pelo menos 3 milhões de hectares queimados este ano, de acordo com o Inpe, a agência espacial do Brasil que monitora os incêndios.

A América do Sul está no auge de sua temporada de incêndios, que vai de agosto a setembro, após uma temporada de incêndios precoce que começou a devastar o país em julho, em meio a uma seca.