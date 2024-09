Cobra, dente caindo e mais: quais os significados dos sonhos mais comuns?

Os sonhos fascinam a humanidade desde tempos remotos. Essas experiências noturnas, muitas vezes enigmáticas, despertam a curiosidade tanto dos cientistas quanto dos entusiastas de mistérios.

Por séculos, diferentes culturas e crenças tentaram decifrar seus significados, atribuindo-lhes poderes premonitórios ou até mesmo mensagens ocultas. Para a psicanálise, por exemplo, fundada por Sigmund Freud, os sonhos possuem um papel fundamental na compreensão da vida psíquica humana.

Segundo Freud, os sonhos são uma manifestação do inconsciente, representando desejos, medos e conflitos internos que muitas vezes não são acessíveis à consciência durante o estado de vigília, conforme explica à CNN o psicanalista e supervisor clínico, Anderson Cecilio.

“Os sonhos servem como uma via de escape para desejos reprimidos e emoções não expressas, permitindo que a mente processe e elabore experiências e sentimentos complexos. Eles funcionam como uma espécie de “válvula de segurança” psíquica, contribuindo para o equilíbrio emocional e mental do indivíduo”, conta o profissional.

No entanto, os sonhos também são interpretados de maneira lúdica e intuitiva pelas pessoas. No imaginário popular, sonhar com dentes caindo, estar nu em público ou ser perseguido, por exemplo, são cenas que despertam curiosidade e, muitas vezes, preocupações, levando a diferentes interpretações e superstições.

Como interpretar sonhos?

Anderson diz que a interpretação dos sonhos na psicanálise é individual. Embora existam símbolos que possam parecer universais, como sonhar com dentes caindo e o associar à morte, a psicanálise não se prende a um inconsciente coletivo ou a uma interpretação padronizada.

“Cada símbolo é analisado dentro do contexto pessoal do paciente. Por exemplo, sonhar com dentes caindo pode ter significados completamente diferentes para pessoas distintas, dependendo de suas experiências, emoções e contextos de vida”, conta.

Anderson também explica que a cultura e o ambiente social têm influência significativa na formação e no conteúdo dos sonhos. “Os valores culturais, crenças, normas sociais e experiências compartilhadas moldam a maneira como os indivíduos percebem e interpretam o mundo ao seu redor, e isso se reflete nos sonhos. É importante considerar esses aspectos culturais e sociais durante a interpretação dos sonhos, pois eles fornecem um contexto adicional que ajuda a entender melhor as nuances e significados presentes na experiência onírica”.

Para Paula de Oliveira e Sousa, terapeuta xamânica, é possível ter várias formas de olhar os símbolos em um sonho. “Uma maneira [de interpretar] é por meio da lente da cultura popular, que varia conforme a localidade e o que se aprendeu sobre determinado sonho ao longo do tempo. A outra forma seria olhar os símbolos diante das culturas, em geral, como ampliação da visão simbólica. E, por fim, também temos os significados pessoais, que dizem respeito a história da pessoa”, diz.

“Quando interpreto um sonho, eu levo em consideração estas três formas. Acredito que colocar a primeira forma [o senso comum] como “menor” é desqualificar algo que passa de geração em geração durante anos. Há sempre que se levar em conta o significado do símbolo na vida daquela pessoa e o significado na cultura na qual ela está imersa. Todas as formas possuem importância”, enfatiza.

Ainda para a terapeuta, sonhos ainda podem ser considerados como forma de comunicação com o espiritual. “Para quem acredita na espiritualidade, sim. Cada conjunto de crenças vai atribuir um significado para o sonho”, explica.

Quais os sonhos mais comuns?

Em julho deste ano, a empresa britânica Morning Life divulgou uma pesquisa, realizada em parceria com o Google, para identificar os sonhos e pesadelos mais comuns em diferentes países ao redor do mundo.

Segundo o estudo, o sonho com cobras é um dos mais recorrentes globalmente. Esse símbolo, que muitas vezes assume a forma de um pesadelo, é o mais comum em mais de um terço dos 52 países pesquisados.

O documento também aponta que sonhos com cobras são especialmente frequentes na Europa Oriental, além de diversas regiões da Ásia e da África. No entanto, a América do Sul também é destaque nesse cenário. No Brasil, Equador, Uruguai e Paraguai, o animal surge como figura central nos sonhos das pessoas.

Sonhar com dentes caindo foi o segundo sonho mais comum globalmente, sendo o mais frequente em 17 países. Reino Unido e Estados Unidos encabeçam a lista dos países onde mais pessoas relatam esse tipo de sonho.

Interpretações especulativas

Significados gerais e coletivos são repassados de geração a geração. Abaixo, confira alguns sonhos que são os mais debatidos e que abrangem diversas mensagens ocultas.

Sonhar com cobra

Como qualquer outro símbolo, a interpretação do sonho com cobra pode variar e o significado dependerá do contexto individual e das emoções envolvidas.

No imaginário popular, sonhar com alguma espécie de serpente é frequentemente associado com situações de traição, perigo ou alertas. A cobra é vista como algo que requer cautela.

Por outro lado, em algumas culturas, a cobra é também associada à transformação e renovação, devido à sua capacidade de trocar de pele. Assim, o sonho também poderá ser interpretado como um sinal de mudanças iminentes ou necessidade de crescimento pessoal.

Sonhar que está caindo

Popularmente, sonhar que está caindo pode ser interpretado como um sinal de alerta. Alguns acreditam que se você não acordar antes de “atingir o chão”, algo ruim pode acontecer.

No entanto, muitas pessoas acreditam que esse sonho é apenas uma manifestação do medo que sentimos ao enfrentar desafios desconhecidos.

Dentes caindo

Anderson usa este sonho como exemplo para reforçar que, enquanto para algumas culturas ou indivíduos sonhar com dentes caindo pode estar associado à morte ou perda, para outros pode representar ansiedade, mudanças ou simplesmente preocupações com a aparência.

“Na psicanálise, não há uma interpretação universal ou um “inconsciente coletivo” que determine o significado fixo dos símbolos oníricos. Cada sonho é analisado de forma única e personalizada”, explica.

Gravidez

De forma coletiva, sonhar com gravidez pode ser visto como um símbolo de crescimento pessoal e desenvolvimento interior. Ou, simplesmente, presságio de boas notícias ou de prosperidade futura. Para aqueles que desejam ter filhos, esse sonho pode refletir o desejo ou a expectativa de uma gravidez real.

Morte de um ente querido

Na psicanálise, sonhos envolvendo a morte de entes queridos não são necessariamente premonições ou desejos literais de morte. Em vez disso, esses sonhos podem simbolizar diversas questões emocionais e processos internos do sonhador.

“Por exemplo, sonhar com a morte de alguém próximo pode representar sentimentos de mudança, separação ou transição na relação com essa pessoa. Também pode refletir medos e ansiedades relacionadas à perda, independência ou mesmo culpa e ressentimentos não resolvidos. Além disso, tais sonhos podem indicar que o sonhador está processando emoções complexas relacionadas à própria identidade e aos vínculos afetivos. A interpretação precisa dependerá das associações pessoais e do contexto de vida do indivíduo, sendo importante explorar os sentimentos e pensamentos que o sonho evoca durante o processo terapêutico”, elucida o psicanalista.

Para além das percepções “prontas”, os especialistas sugerem discutir os sonhos em sessões de terapia com profissionais capacitados para ajudar a interpretar se esses sonhos revelam algo sobre sua vida ou até mesmo sobre seu estado mental.

Contudo, é importante lembrar que resgatar os sonhos pode ser um desafio para muitos. As chances de recordar o sonho são maiores se você acordar durante ou logo após o sonho. Portanto, anotá-lo pode ser útil ou até mesmo comentar com alguém pode auxiliar na compreensão.